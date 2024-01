Povratak De Rosija: „Večiti zamenik kapitena“ je trener Rome

Žoze Murinjo je otišao u utorak ujutru, a Roma je već oko podneva predstavila novog trenera.

To je legendarni fudbaler kluba, "večiti zamenik kapitena" Frančeska Totija, veliki Danijele De Rosi (40). De Rosi je sa Romom potpisao ugovor do 30. juna 2024. godine. De Rosi je od 2000. do 2019. igrao za Romu, a za prvi tim kluba iz Rima nastupio je na 616 utakmica i postigao je 63 gola. Za reprezentaciju Italije odigrao je 117 mečeva i 21 put se upisao u listu strelaca. Daniele De Rossi on his way to Trigoria to train Roma for the first as their new head coach