Danijele de Rosi novi trener Rome

Nekadašnji italijanski reprezentativac Danijele de Rosi novi je trener fudbalera Rome, saopštio je danas klub iz Rima. De Rosi je sa Romom potpisao ugovor do 30. juna 2024. godine. On je na klupi Rome zamenio Žozea Murinja, koji je jutros dobio otkaz posle serije loših rezultata rimskog kluba. De Rosi (40) je od 2000. do 2019. igrao za Romu, a za prvi tim kluba iz Rima nastupio je na 616 utakmica i postigao je 63 gola. Za reprezentaciju Italije odigrao je 117