Drama na Australijan openu: Rukovao se sa rivalom, pa otrčao do kante da se ispovraća (video)

VREME je danas bilo nemilosrdno na Australijan openu, tako da su zbog visokih temperatura mnogi teniseri imali probleme, ali jedan od njih je uprkos njima uspeo da dođe do pobede.

Foto AP Džek Drejper iz Velike Britanije uspeo je da "izbaci" Markosa Đirona iz SAD posle pet setova (6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2), a potom smo videli posledice. Samo nekoliko sekundi pošto su se Drejper i Điron pozdravili, britanski teniser je potrčao do kante za smeće u koju se ispovraćao. Draper with the 'hurry up and shake my hand cause im gonna vomit" pic.twitter.com/HWqBuKvVRR — Ryan (@Some1NamedRyan) January 16, 2024 Nikome nije jasno kako je uopšte uspeo da