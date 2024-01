Jokić posle poraza priznao: "Ono što Embid radi je istorija!"

Košarkaši Denver Nagetsa sinoć su poraženi od Filadelfija Seventisiksera kao gosti sa 126:121 u jednom od derbija NBA lige.

Bio je to sudar dvojice najboljih igrača današnjice Kamerunca Džoela Embida i Srbina Nikole Jokića. Bolji je bio Embid koji je postigao 41 poen i vodio Filadelfiju do trijumfa. Jokić je ubacio 25, uz 19 skokova, ali je to bilo nedovoljno aktuelnom šampionu da izbegne poraz. Embid je po završetku utakmice rekao Jokiću da je trenutno najbolji igrač u ligi, a priznanje je stiglo i sa druge strane. "On je stvarno veoma dobar košarkaš, trenutno igra istorijski. Svake