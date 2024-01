Šta će reći Đoković? Nik Kirjos smatra da neće Srbin osvojiti Australijan open

NIK Kirjos iznenadio je mnoge kada je na društvenoj mreži ''X'' izneo svoje mišljenje o tome ko će osvojiti prvi grend slem u sezoni.

TANJUG/AP I pored toga što hvali Đokovića u poslednje vreme, Australijanac smatra da Srbin ipak neće doći do titule na Australijan openu. Njegov favorit za podizanje pehara je neočekivano teniser koji je u velikom padu forme u poslednjih godinu dana, Stefanos Cicipas. - Mislim da će Cicipas osvojiti Australijan open - napisao je Kirjos na društvenoj mreži X. I think TsiTsipas wins the Aus Open — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 18, 2024