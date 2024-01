Ovo se ne viđa svakodnevno - Manarino odbio da čuje ime narednog rivala, šta li će biti kada sazna...

Iskusni francuski teniser Adrijan Manarino nema praksu da prati izgled žreba turnira na kojima učestvuje.

On je ovog popodneva savladao Bena Šeltona u pet setova i plasirao se u osminu finala Australijan opena gde će se sastati sa Novakom Đokovićem. To zna čitava planeta, ali ne i on! Jer - ne želi. Naime, Manarino je u razgovoru posle meča sa Šeltonom kazao da ne želi da zna ko mu je naredni protivnik i da će to istražiti tek nekoliko sati pred svoj naredni duel. "Ne razmišljam o tome šta je sledeće, samo želim da uživam", naveo je Francuz. On je u proteklih godinu