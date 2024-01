Jokić očitao lekciju lideru istoka: Briljantna partija srpskog centra

Košarkaši Denvera savladali su Boston na gostujućem terenu rezultatom 102:100.

FOTO: Tanjug/AP Bila je ovo prava košarkaška bitka u Bostonu. Domaći tim je bio bolji u prvom poluvremenu, a u drugom smo gledali pravi triler. Ipak, Nagetsi su uspeli do dođu do bitnog trijumfa. Dvostruki MVP NBA lige Nikola Jokić proveo je na terenu 38 minuta, a za to vreme je postigao 34 poena, uz 12 skokova i devet asistencija. Pored njega briljantan je bio i Džamal Marej koji je postigao 35 poena. Ovaj tandem je najzaslužniji za trijumf. U najbitnijim