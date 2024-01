Sabalenka, Gof i Kostjuk u četvrtfinalu Australijan opena (video)

Sabalenkina protivnica u četvrtfinalu biće pobednica duela Ruskinje Mire Andrejeve i Čehinje Barbore Krejčikove

Branilac titule na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se danas u četvrtfinale tog turnira, pošto je pobedila 442. teniserku sveta Amerikanku Amandu Anisimovu posle dva seta, 6:3, 6:2. Druga teniserka sveta pobedila je posle 56 minuta. Ona je tri puta oduzela servis Anisimovoj, koja nije napravila nijedan brejk. Njena protivnica u četvrtfinalu biće Čehinja Barbora Krejčikova. It's a FIRST Grand Slam QF for