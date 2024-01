Bogdanović sipao pred stojakovićem, ali izgubio protiv bivšeg tima! Čuveni košarkaš sa sinom gledao Bogdana i pobedu Kingsa video

Košarkaši Atlante poraženi su kao gosti od Sakramenta rezultatom 122:107.

Srpski bek, Bogdan Bogdanović, proveo je na terenu više od 33 minuta i za to vreme došao do svog proseka (16,8 poena po utakmici), pa i malo preko toga. Utakmicu protiv svog bivšeg tima je završio sa 18 poena, a uz to je imao četiri asistencije i dva skoka. Iz igre je pogodio pet od 12 šuteva, uključujući dve trojke iz osam pokušaja, a pogodio je svih šest slobodnih bacanja. Gost na ovom meču je bio Peđa Stojaković legendarni srpski košarkaš koji je osam godina