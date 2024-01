Sabalenka počistila Krejčikovu za polufinale u Melburnu (video)

Beloruskinja će na putu ka finalu i odbrani titule morati da pobedi Amerikanku Koko Gof

Samo 71 minut igre bio je dovoljan da branilac naslova u Melburnu Arina Sabalenka u četvrtfinalu Australijan opena pobedi 9. nosioca Barboru Krejčikovu 2:0 (6:2, 6:3). Sledi joj polufinlni meč sa Amerikankom Koko Gof, koja u međusobnim duelima vodi 3:2.