Ukrajinka Dajana Jastremska u polufinalu Australijan opena

Ukrajinska teniserka Dajana Jastremska plasirala se u polufinale prvog grend slema u sezoni – Australijan opena, nakon što je u dva seta bez većih problema pobedila Čehinju Lindu Noskovu – 6:3, 6:4.

Kvalifikantkinja, inače 93. na VTA rang-listi, stigla je do prvog grend slem polufinala posle 78 minuta borbe u Melburnu, a u toj meri značajno joj je olakšalo posao što je triput „ukrala” servis protivnici koja je čak 43 pozicije bolje rangirana. Dajana Jastremska je zahvaljujući trijumfu, i to, rutinskom, postala druga teniserka u Open eri koja je od kvalifikacija Australijan opena uspela da se izbori za plasman među najbolje četiri. Pre nje, davne 1978. to je