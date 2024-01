Posle poraza Alkaraza na Australijan openu, Đoković će još dugo biti prvi na ATP listi

Španski teniser Karlos Alkaraz nije uspeo da se plasira u polufinale Australijan opena i tako ostao bez šanse da se domogne prvog mesta ATP liste.

To znači da Đoković ima garantovano prvo mesto sve do 19. februara, što će reći da će sigurno provesti 412 nedelja kao i zvanično najbolji tenisera sveta. Mladi teniser iz Palmara kod Mursije imao je priliku u Melburnu da dođe do čelne pozicije na listi u slučaju osvajanja titule, s obzirom na to da prošle sezone nije učestvovao an turniru zbog povrede, pa ove godine nije branio bodove, dok Đoković brani 2.000 ATP poena nakon osvojene titule na prvom grend slemu