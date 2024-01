Jednostavno - magija! Trojica čuvala Jokića, ali je on uradio ovo i pronašao put do koša (video)

Košarkaši Filadelfije činili su sve kako bi zaustavili Jokića koji je bio u naletu, a neretko su ga čuvala čak trojica. Međutim srpskom igraču to nije predstvljalo veliki problem - uspevao je lako da i pored nekoliko njih nađe put do koša. Pogledajte: Nikola Jokić had 3 on him pic.twitter.com/b2ieRqja0t — Tatiana (@Tatianaclinares) January 28, 2024 (Kurir sport) Pratite Kurir sport na Viberu Kurir