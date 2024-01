Ništa od MVP dvoboja - Embid ne igra protiv Jokića!

Čitava košarkaška javnost je sa nestrpljenjem čekala večerašnji susret Denver Nagetsa i Filadelfije 76-ersa kakvo bi videli direktan dvoboj dvojice najboljih igrača NBA lige, Nikole Jokića i Džoela Embida, ali to se ipak neće dogoditi.

Meč u ''Bol areni'' je počeo, ali bez Embida u sastavu Filadelfije! Razlog - povreda kolena koju je osetio na zagrevanju, otkrio je novinar ESPN-a Adrijan Vojnarovski na Tviteru, pa su Siksersi odlučili da svoju prvu zvezdu poštede napora u večerašnjem meču! Neverovatno zvuči podatak da je Embid poslednji put nastupio u ovoj dvorani još pre više od četiri godine, u novembru 2019. Embiid is out with left knee soreness, source says. Sixers training staff had concerns