Šok u Areni, Panter promašio pobedu!

Košarkaši Partizana doživeli su peti uzastopni poraz u svim takmičenjima, pošto su izgubili od Bajerna 79:78 u 26. kolu Evrolige.

Na 49 sekundi do kraja Partizan je imao plus četiri, ali neverovatni Silvan Fransisko donosi preokret – dva penala, a onda i trojka na 1,1 sekundu do kraja. Imao je Partizan poslednju šansu, stvorio odličan šut za Pantera, ali lopta nije htela u obruč. Crno-beli sada imaju skor 12-14, dok je Bajern na 11 pobeda i 15 poraza. Partizan je u prvom