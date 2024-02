Trener Hrvatske oprezan: Srbija je ipak olimpijski šampion

SELEKTOR vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak izjavio je ove nedelje da njegov tim ima respekt prema Srbiji i dodao da njegov tim mora da pruži 100 odsto mogućnosti ako želi da se plasira u polufinale Svetskog prvenstva u Dohi.

Foto: EPA-EFE/Szilard Koszticsak Srbija je osvojila prvo mesto u grupi C i plasirala se direktno u četvrtfinale planetarnog takmičenja, a "delfini" su ujedno izborili i plasman na Olimpijske igre u Parizu. Hrvatska je u osmini finala savladala Kinu 22:4. "Barakudama" je ovaj trijumf takođe doneo vizu za Pariz. - Plasman na Olimpijske igre - to je ono što smo želeli. Rekao sam već da Hrvatska mora da bude na OI. To je ono što pripada našoj reprezentaciji. Ovo je