Poginuo Kenijac Kelvin Kiptum, svetski rekorder u maratonu

NAJROBI – Svetski rekorder u maratonu Kenijac Kelvin Kiptun poginuo je zajedno sa svojim trenerom u automobilskoj nesreći u Keniji kasno sinoć, javila je policija.

Kiptum je imao 24 godine, postavio je prošle godine u Čikagu novi svetski rekord u maratonu. On je na marotonu u Čikagu u oktobru do svetskog rekorda stigao vremenom 2:00,35 sati. Tada je oborio rekord svog sunarodnika Eliuda Kipšogea iz 2022. godine (2:01,09 sati). Kiptum i njegov trener iz Ruande Žerve Hakizimana poginuli su u automobilskoj nesreći sinoć oko 23.00 časa blizu mesta Kaptagat u dolini Rift, regionu odakle on potiče i gde je živeo i trenirao, javila