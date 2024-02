Kako je čuvati Jokića? ‘Hahaha, poentira kad god poželi!’ (video)

Svima je jasno u kakvom igraču se radi. Košarkaši Milvoki Baksa nadigrali su noćas ekipu Denver Nagetsa. Centar Baksa, Bruk Lopez od strane novinara upitan je da pojasni kako je to čuvati Nikolu Jokića? ‘Hahahaha.. On to čini teškim. Očigledno je sposoban da radi sve u napadu, poentira kad god poželi. Sjajan je jer sve igrače na parketu čini boljim i može da im doda loptu kad i kako poželi.’ – izjavio je iskusni NBA centar. <span data-mce-type="bookmark"