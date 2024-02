Milojević pred Novi Pazar: Fokus je samo na nama

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je pred gostovanje Novom Pazaru da je fokusiran na njegov tim i igru koju želi da prikaže, a ne na probleme sa kojima se suočava rival.

FOTO: FK Crvena zvezda Ova utakmica biće odigrana pred praznim tribinama "Kaizkoin Arene". - Ne možemo da utičemo na to da li se igra sa publikom ili ne, ali siguran sam da će biti fudbalska atmosfera. Lepo je kad je tu publika, bez obzira na to što je Novi Pazar okrenut lokal-patriotizmu. Što se tiče kadrovskih problema koje imaju, ni na to ne možemo da utičemo. Fokusiran sam na moj tim i igru koju želimo da prikažemo - rekao je Milojević na početku konferencije