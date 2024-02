Sferopulos: ‘Nije lako igrati derbi u ovoj atmosferi i zadržati koncentraciju!’

‘Utakmica je bila pravi derbi.’ Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan u petom ovogodišnjem ‘večitom derbiju’ rezultatom 85:79 i osvojili Kup ‘Radivoj Korać‘.

U niškoj hali ‘Čair’ atmosfera je bila fanstatična kako dolikuje ovoj utakmici. Trener ‘crveno-belih’ Janis Sferopulos je posle utakmice izneo svoje utiske. -Utakmica je bila pravi derbi. Nismo dobro počeli, Partizan je u prvom poluvremenu kontrolisao utakmicu do 15. minute uz vođstvo do deset poena. Veoma je važno kako smo odreagovali do kraja prvog poluvremena. U nastavku smo bili sjajni defanzivno i dopustili smo im mnogo manji broj poena. U napadu smo igrali