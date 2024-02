Šokantan poraz Alkaraza: Evo šta krah Španca znači za Đokovića

Španski teniser Karlos Alkaraz eliminisan je u polufinalu turnira u Buenos Ajresu, gde je branio titulu, pošto je poražen od Čileanca Nikolasa Džarija sa 7:6 (7:2), 6:3.

Španac nije uzeo trofej još od prošlogodišnjeg Vimbldona, što pokazuje zaista u kolikoj je krizi. U prvom setu ni jedan ni drugi nisu imali brejk loptu, u tri gema se samo stiglo do „đusa“, ali je Čileanac bio bolji u taj-brejku i došao do prednosti. Na startu nastavka, Alkaraz je napravio brejk, ali je već u narednom gemu Džari anulirao to. Španac je zatim u šestom gemu spasao brejk loptu, ali u osmom nije i to ga je skupo koštalo. Imao je Karlos u devetom gemu