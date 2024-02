Šok u humskoj: Stranac napustio Partizan

NEVEROVATNA vest stiže iz Humske. Klub je napustio Ksander Severina, ali nije u pitanju transfer.

FOTO: FK Partizan Kako prenosi "Telegraf", naime on je otišao bez pozdrava i to zbog duga koji crno-beli imaju prema njemu. Navodi se da mu Partizan do 1. februara nisu isplatili bonus za sam potpis ugovora, dok je njegov menadžer ostao uskraćen za proviziju od transfera. Severina je trebalo da dobije 25.000 evra, a njegov menadžer 50.000. Suma od 75.000 nije velika u modernom fudbalu. Ipak, igrač taj novac nije dobio, iako je početkom meseca poslao pismo