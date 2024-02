Ko je koliko puta „stradao“ od Jokića? (VIDEO)

Nikola Jokić je protiv Vašingtona ušao u istoriju kao tek treći igrač u istoriji koji je ostvario tripl dabl protiv svakog tima u NBA ligi.

Pre njega su taj podvig osvarili Rasel Vestbruk i Lebron Džejms. Srpskom asu je ovo uključujući i plej of bio 137 meč u kojem je stigao do dvocifenog učinka u tri statističke kategorije (120 u regularnom delu sezone). Nikola Jokic has done it. He now has a triple-double against all 29 teams that he’s played against. #TripleDoubleDay pic.twitter.com/nnGaCSgOKD — Harrison Wind (@HarrisonWind) February 23, 2024 Lista ostvarenih tripl dablova pokazuje da su Nju Orleans