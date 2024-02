Srbin je sila! Brutalni Nikola Jokić novim tripl-dablom ušao u istoriju (video)

Košarkaši Denvera pobedili su jutros Vašington 130:110, u utakmici u kojoj je njihov centar Nikola Jokić ostvario tripl-dabl učinak i postao tek treći igrač u istoriji NBA lige koji je imao tripl-dabl protiv svake ekipe protiv koje je igrao.

FOTO: Tanjug/AP Jokić, koji je iz igre šutirao 10/10, utakmicu je završio sa 21 poenom, 19 skokova i 15 asistencija i ostvario tripl-dabl protiv 29. ekipe u ligi. Tripl-dabl u svakoj utakmici ostvarili su još Lebron Džejms i Rasel Vestbruk, ali su oni to učinili protiv 30 ekipa jer su menjali klubove, za razliku od Jokića koji je do sada igrao samo za Denver u najjačoj ligi sveta. To je bio i 16. tripl-dabl srpskog centra ove sezone, a više od njega ima samo