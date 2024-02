Obradović: Stojim iza svake reči koju sam rekao posle Kupa

Trener Partizana Željko Obradović govorio je na treningu dan uoči utakmice protiv Efesa u Evroligi i nadovezao se na ono što je postalo centralna košarkaška tema nakon finala Kupa, a tiče se poslovanja košarkaškog kluba Partizan.

On je ekskluzivno za Sport Klub otkrio detalje o tome šta je potrebno od uslova kako bi Partizan postao stalni član elite. „Stojim iza svake reči koju sam rekao posle Kupa. Strateški cilj Partizana je da budemo stalni član Evrolige i da se finansiramo sami. To je ključno da budemo u EL stalni član, to Evroliga traži“, rekao je Obradović i dodao: „Zahvalan sam što država i grad pomažu. Najveća snaga su navijači, mi smo prolazni, oni doprinose da se slika o nama