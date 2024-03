Jokić i Denver pred ozbiljnim problemom

Košarkaši Denevra pobedili su Majami 103:97 za petu uzastopnu pobedu posle Ol-star pauze.

Međutim, nisu mogli baš mnogo da se raduju aktuelni prvaci NBA lige, jer se povredio Džamal Marej. Na kraju druge deonice jedan od lidera tima uz Nikolu Jokića, povredio sei nije mogao da nastavi ovaj meč. Marej je povredio članak pri doskoku i posle toga se više se nije vraćao u igru, a dodatne informacije o stepenu ozbiljnosti povrede se čekaju. Jamal Murray : 6 points on 2-6 shooting & 3 assists in 14 minutes (Left the game in the 2nd quarter & didn't return