Veliki problem za Jokića: Jedan od najboljih igrača Denvera teren napustio uz velike bolove (video)

DENVER je u uzbudljivom meču savladao Majami, a Nagetsi su uprkos pobedi na kraju meča imali veliku glavobolju.

Zbog povrede je meč završio Džamal Mari, jedan od najboljih igrača u timu Nikole Jokića. On je povredio članak pri nezgodnom doskoku nakon prodora, na tri minuta pred poluvreme i nakon toga nije se vraćao na teren. Jamal Murray : 6 points on 2-6 shooting & 3 assists in 14 minutes (Left the game in the 2nd quarter & didn't return after he sprained his right ankle)