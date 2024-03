Duljaj: Bodrili su nas naši košarkaši, to je za mene jedna velika pobeda (foto, video)

Partizan je pobedio Železničar (3:1) golovima Natha (x2) i Baždara

Trener Partizana Igor Duljaj napominje: - Pružili smo odličnu partiju, posebno u prvom poluvremenu. Drago mi je, ono što sam pričao dugo vremena, da je crno-bela familija, bili su naši košarkaši, pružili nam podršku, to je za mene jedna velika pobeda. To nam mnogo znači, to je dokaz da sport mora da spoji ljude. Nije bilo mnogo kartona i povreda, ali jeste dosta šansi, lepa utakmica. Publika je imala šta da vidi. Večiti derbi? - Ima vremena, prvo da ovaj meč