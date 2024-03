Đoković: Jokić je jedan od najboljih sportista u istoriji Srbije

LOS ANĐELES – Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je danas da je košarkaš Denvera Nikola Jokić jedan od najboljih sportista u istoriji Srbije.

Đoković je noćas sa tribina pratio meč između Los Anđeles Lejkersa i Denvera, koji je završen pobedom Nagetsa rezultatom 124:114. „On je veliki. On je jedan od najboljih sportista koje imamo u istoriji srpskog sporta. Ono što on radi u poslednje tri godine je neverovatno, ne samo za srpsku košarku, već i za evropsku košarku. Igrati u najjačoj košarkaškoj ligi sveta… On je neverovatan, volim ga, volim ga kao osobu“, rekao je Đoković u razgovoru sa američkim