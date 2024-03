Međedović poražen na startu kvalifikacija za glavni žreb Indijan Velsa

Srpski teniser Hamad Međedović poražen je na startu kvalifikacija za glavni žreb Indijan Velsa, od Francuza Iga Grenija sa 2:0 (6:1, 6:1). Meč je trajao sat vremena. U prvom setu francuski teniser je lako došao do tri uzastopna brejka i tako poveo sa 1:0. Tokom drugog seta Međedović je pružio veći otpor, ali je i on bio nedovoljan. Grenije je opet uspeo da dva puta oduzme servis protivniku i tako sebi trasira put do pobede.