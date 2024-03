Zvezda se borila, pa se raspala za tri minuta: Istorija i dvostruka pobeda Džejmsa

Košarkaši Monaka savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 98:90 u okviru 28. kola Evrolige.

Meč je ostao u senci istorijskog dostignuća Majka Džejmsa koji je u završnici prvog poluvremna postao najbolji strelac u istoriji Evrolige. Džejms je u tom trenutku stigao do 4.556 poena čime je za jedan poen nadmašio Vasilisa Spanulisa, a do kraja je ubacio još sedam za ukupnih 20 poena na utakmici. Monako je ovaj jubilej krunisao i ubedljivom pobedom, iako je Zvezda na dva minuta do kraja treće četvrtine bila na samo tri poena minusa. Uz Majka Džejmsa su sjajni