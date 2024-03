Sjajan derbi: Zvezda dominirala, Partizanu slađi bod

Večiti derbi, 172. po redu, završen je bez pobednika, Crvena zvezda i Partizan su remizirali pred oko 45.000 gledalaca na stadionu „Rajko Mitić“ – 2:2.

Partizan je ostao na čelnoj poziciji na tabeli, posle remija u 172. večitom derbiju, sa bodom prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu. Domaćin je dominirao, stvarao, ali i promašivao šanse. Pa i one iz kategorije stopostotnih, a bilo ih je u priličnom broju. Počevši od one u šestom minutu, kad je Ivanić fantastično proigrao Stamenića, a Zvezdin „bonus“ je sa sedam metara uspeo da promaši gol u situaciji kad je to bilo teže nego pogoditi mrežu. Samo minut kasnije, Kanga