Sraman potez Ronalda! Portugalac ismevao Aleksandra Mitrovića

Fudbaleri Al Hilala pobedili su u 23. kolu Premijer lige Saudijske Arabije ekipu Al Rijada rezultatom 3:1, u centru pažlje je bio Aleksandar Mitrović, a sraman potez napravio je Kristijano Ronaldo iako nije bio učesnik ovog meča.

Foto: Printskrin/Twitter/@liberta___depre Naime, centarfor reprezentacije Srbije dva puta je šutirao sa bele tačke, prvi put neprecizno, dok je drugi put realizovao penal. Sam Srbin je i iznudio drugi penal, a način na koji je to uradio, nije se dopao Kristijanu Ronaldu. Ovako je izgledao penal nad Mitrovićem: pic.twitter.com/viJtJbg8zP — Out Of Context Football (@nocontextfooty) March 8, 2024 Kristijano Ronaldo je prokomentarisao ovaj penal emodžijima koji ''plaču