Bogdanović se trojkama probija u istoriji Atlante: Peti najbolji strelac za tri poena u poslednjih 56 godina

Posle tri uzastopne pobede, a dve su ostvarena u gostima, Atlanta je izgubila kod kuće od Nju Orleansa sa 116:103.

U njenom timu najefikasniji je bio Bogdan Bogdanović s 25 poena. Postigao je sedam trojki iz 15 pokušaja. U seriji je od 73 utakmice u kojima je bar jednom pogodio za tri poena. Kad je dao prvu trojku, bila mu je to 186. u sezoni pa je izbio na osmo mesto u istoriji franšize (od 1968) po broju uspešnih pokušaja u jednoj godini NBA. Pretekao je Kajla Korvera, koji je 2013/14. postigao 185.