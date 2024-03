Novakov najveći mrzitelj se oglasio zbog poraza: „Ne bi trebalo da bude prvi na svetu“

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, pretrpeo je šokantan poraz od Italijana Luke Nardija (6:4, 3:6, 6:3) u trećem kolu Mastersa u Indijan Velsu.

Tim povodom, odmah se oglasio u Ben Rotenberg, poznat kao najveći kritičar srpskog tenisera. Osvrnuo se na to da je Novak, po godinama, na zalasku karijere. „Ne znam šta Đokovića čeka u budućnosti, ali ako se nastave ovakvi rezultati shvatićemo koliko je ludo to što je on ovako dobar u svojim godinama. On ima skoro 37 godina! U tim godinama igrač ne bi trebalo da bude svetski broj jedan, ni da osvaja grend slemove“, napisao je Ben Rotenberg. Đokoviću je ovo drugi