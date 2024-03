Čudo: Adžić dao dva gola iz kornera

Kada fudbaler postigne jedan gol direktno iz kornera to je vrlo redak slučaj, za pohvalu.

Ali da jedan igrač postigne čak dva gola direktno iz kornera na jednoj utakmici – e to je već ravno čudu. Fudbaler Čukaričkog Luka Adžić je to učinio protiv Spartaka. Utakmica je završena rezultatom 2:2 (1:0). Svakako će se pamtiti po Adžićevim golovima jer je on tako ispisao istoriju kao jedini igrač u istoriji Superlige koji je pogodio dva puta direktno iz kornera. Prvo je pogodio u 29. minutu za prednost od 1:0, a potom i u 51. za 2:0. Nekadašnji đak i prvotimac