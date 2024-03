Košarkaši Partizana ubedljivo poraženi od Barselone

BARSELONA – Košarkaši Partizana poraženi su večeras od Barselone rezultatom 94:76 u meču 29. kola Evrolige.

Barselona sad ima skor 20-9, a Partizan 13-16. Partizan je odlično otvorio meč i poveo 16:9, ali je Barselona prvu deonicu okončala vođstvom od pet poena razlike (29:24) Na poluvremenu je bilo samo plus tri za Barselonu (51:48), ali je sredinom treće četvrtine domaćin imao ogromnih plus 15 (67:52). Usledila je serija Partizana 6:0 poenima Zeka Ledeja. U poslednjih 10 minuta ušlo se sa plus šest za Barselonu (74:68). Domaćin je prelomio meč kad je u 35. minutu poveo