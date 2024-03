Siner nezaustavljiv - Preko Lehečke do polufinala Indijan Velsa

Treći teniser sveta Janik Siner prvi je polufinalista ATP mastersa u Indijan Velsu.

Šampion Australijan opena je u četvrtfinalu savladao Čeha Jirija Lehečku, 32. na ATP listi, sa 2:0. Po setovima je bilo 6:3, 6:3. Italijan će se fa mesto u finalu boriti sa pobednikom meča Alkaraz - Zverev. Siner je u trećem gemu prvog seta napravio brejk, a do kraja je to učinio još jednom za vođstvo od 1:0. U drugom setu je u četvrtom gemu oduzeo servis rivalu i to mu je bilo dovoljno da meč rutinski privede kraju.