"On je najveći": Kakve reči Marija o Jokiću

Džamal Mari govorio je posle pobede Denvera nad Majamijem (100:88) o svojim partijama, ali i o Nikoli Jokiću.

FOTO: Tanjug/AP Jedan od najboljih igrača Denvera rekao je da ima najveće ambicije. - Trudim se da budem najveći. Želim da budem najbolji igrač ikada. Očigledno, ako ne pucate visoko, onda tamo nikada nećete ni stići. - rekao je Mari. Takođe, nema dilemu ko je trenutno najveći. – Mislim da je Jokić trenutno najveći igrač. I trudim se da budem drugi, koji je blizu prvom – poručio je Džamal Mari. Jamal Murray says he wants to be the best player ever “I strive to be