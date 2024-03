UŽIVO - Veliki kiks golmana Radničkog, Zvezda rano povela

Derbi 26. kola Superlige Srbije igra se ovog popodneva na ''Marakani'', gde je vodeća Crvena zvezda dočekala kragujevački Radnički.

Gosti iz Kragujevca su posle sedam uzastopnih pobeda uspeli da se probiju na četvrto mesto, ali danas su protiv lidera već posle deset minuta igre ušli u rezultatski minus. Sve se dogodilo posle kornera sa desne strane, lopta je najpre odbijena do Kange koji je uputio novi centaršut, a golman Radničkog Stojan Leković je pogrešno procenio let te lopte koja dolazi do Stamenića, a Zvezdin vezista ovaj poklon rutinski koristi - 1:0 za Zvezdu.