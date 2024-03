Bogdanović izašao tokom bitne pobede, ne zna se zašto

Košarkaši Atlanta Hoksa zabeležili su važan trijumf u borbi za plej-in Istočne konferencije, pošto su kao gosti u „Crypto.com“ areni pobedili Los Anđeles Kliperse rezultatom 110:93, iako su ponovo bili lišeni pomoći svoje prve zvezde Treja Janga.

Međutim, ljubitelje košarke iz regiona najviše je zaintrigirala činjenica da je Bogdan Bogdanović, kapiten srpske reprezentacije, bio prinuđen da ode u svlačionicu na sedam minuta do kraja duela. Do kraja utakmice nije se vraćao u igru. Uzrok nije poznat, a Kvin Snajder, trener tima iz Džordžije, poručio je na konferenciji posle utakmice da će morati da budu obavljeni pregledi. Tokom duela nismo videli jasnu situaciju u kojoj bi srpski as bio povređen.