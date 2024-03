Alkaras opet pobedio Medvedeva i odbranio titulu u Indijan Velsu (video)

Španac je osvojio peti trofej na mastersima, a prvi još od Vimbldona prošle godine

Španski teniser Karlos Alkaras odbranio je titulu na Mastersu u Indijan Velsu, pošto je u finalu, baš kao i prošle godine, savladao Rusa Danila Medvedeva 7:6 (7:5), 6:1. Alkaras je osvojio peti trofej na mastersima, a prvi još od Vimbldona prošle godine. Ukupno, Španac je došao do 13. titule u karijeri. Thriving in Tennis Paradise @carlosalcaraz etches his name on another title at the @bnpparibasopen! pic.twitter.com/F0j2JLbecb Vaš komentar će biti vidljiv čim ga