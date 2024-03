Jokićeve oči na leđima i ostale majstorije: Sve je to instinkt (video)

Jokićeva dodavanja preko glave i iza leđa bila tema konferencije za novinare

Nikola Jokić je prethodne noći vodio Denver do pobede protiv Niksa (113:100) upisavši 30 poena, 14 skokova i 11 asistencija. Skoro da je već na poluvremenu imao sa tripl-dablom, a onda ga je odmah upisao u nastavku. Nekoliko njegovih dodavanja delovala su nestvarno, kao kad je iznenada prošao Gordona pod košem, a onda je bacio u "mrtvi ugao" za Portera. JOKER HAS EYES IN THE BACK OF HIS HEAD ???? Knicks-Nuggets | Live on the NBA App https://t.co/Thu9toUSIY