Oglasio se Bjelica povodom kraja karijere: Posebno je zahvalan trojici naših trenera!

‘Negde davno sam pročitao da niko nije pobedio vreme.’ Srpski košarkaš Nemanja Bjelica rešio je da završi profesionalnu karijeru, a to je potvrdio i na društvenoj mreži ‘X’.

On je pred početak sezone došao na Mali Kalemegdan i potpisao kratkoročan ugovor, ali nažalost da ozbiljnije saradnje nije došlo pošto je obnovio povredu, a bio je deo ekipe na pripremama gde je i igrao. -20 godina, košarko hvala ti – poručio je. Nedugo posle posle ove objave oglasio i zvaničnim saopštenjem. -Pročitao sam do sada brojna saopštenja profesionalnih sportista kojima objavljuju kraj svoje karijere. Tada sam razmišljao da ću, kad za to dođe vreme, lično