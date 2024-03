Kako je Jokić „prosuo“ magiju Skotiju Pipenu juinoru (VIDEO)

Dva fantastična poteza srpskog centra u samo nekoliko sekundi.

Denver je slavio laganu pobedu protiv Memfisa, uz očekivan učinak Nikole Jokića, Srbin je u trijumfu svog tima od 128:103 ubacio 29 poena, imao je 11 skokova i osam asistencija za 30 minuta na parketu. Na sve to, imao je nekoliko vrlo atraktivnih poteza, a imao je šta da vidi i nauči i sin jedne od legedni NBA lige, Skoti Pipen junior. I ta sekvenca se već uveliko vrti po društvenim mrežama. This fake behind-the-back move from Nikola Jokić is absolutely disgusting