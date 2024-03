Najbolji teniser sveta Novak Đoković raskinuo je saradnju sa hrvatskim trenerom Goranom Ivaniševićem.

Đoković je na društvenim mrežama objavio da je posle pet godina raskinuo saradnju sa Ivaniševićem. Najbolji teniser sveta se trenutno u Beogradu priprema za nastavak sezone. "Šefinjo, hvala na svemu prijatelju", napisao je Đoković