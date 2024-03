Novak Đoković: Partizan će igrati Fajnal-for Evrolige

Najbolji teniser sveta Novak Đoković prognozirao je da će Partizan izboriti plasman na Fajnal-for Evrolige.

Kako je objavljeno na zvaničnom nalogu Evrolige na Tviteru oni su od Novaka Đokovića zatražili da izabere koja četiri tima vidi na završnom turniru Evrolige. Đoković je odabrao Partizan, Olimpijakos, Panatinaikos i Monako. We got @DjokerNole's picks for #F4GLORY pic.twitter.com/v0G4najQAl — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2024