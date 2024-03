Ribakina u finalu turnira u Majamiju

Četvrta teniserka sveta Elena Ribakina plasirala se u finale turnira u Majamiju, pošto je večeras pobedila Beloruskinju Viktoriju Azarenko sa 2:1 po setovima 6:4, 0:6, 7:6.

Ona je do pobede nad 32. igračicom na WTA listi stigla posle dva sata i 35 minuta igre. Ribakina je do prednosti u setovima stigla zahvaljujući brejku u sedmom gemu prvog seta. Azarenka je u drugom setu bila ubedljiva, i do izjadnečenja stigla bez izgubljenog gema. U trećem setu viđen je po jedan brejk na obe strane, pa se pobednica odlučivala u taj-brejku, u kom je Ribakina bila ubedljiva i slavila sa 7:2. Ribakina će u finalu igrati protiv bolje iz meča