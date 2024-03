Zvezda slavila protiv Javora u Ivanjici

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas u Ivanjici ekipu Javora sa 3:0, u utakmici 27. kola Super lige Srbije.Crveno-beli su zabeležili 22. pobedu od početka šampionata i prvi su na tabeli sa 68 bodova, odnosno imaju sedam bodova više od Partizana koji kasnije danas dočekuje Spartak.

Javor je 13. na tabeli sa 28 osvojenih bodova. U prvom poluvremenu meča u Ivanjici nije bilo mnogo uzbuđenja i prilika, ali su viđena dva gola i to oba u mreži domaćeg Javora. Prvo je Gelor Kanga bio siguran sa penala u 39. minutu, nakon što je rukom u kaznenom prostoru igrao Milan Ilić, a četiri minuta kasnije u strelce se upisao i In Bom Hvang na asistenciju Mirka Ivanića. Rezultat se nije menjao sve do 81. minuta kada je Srđan Mijailović udarcem sa 17-18 metara