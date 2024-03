Čovek koji odlučuje o sudbini Partizana „pobesneo“ na novinare (video)

Fenerbahče je u 32. kolu Evrolige pobedio Albu 103:68

Najdžel Hejs Dejvis je protiv Albe ubacio 50 poena i postavio rekord Evrolige. To nije bilo dovoljno da trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus dobije ijedno pitanje na konferenciji posle meča. - Ima li neko pitanje? - počela je žena koja je vodila konferenciju. Posle muka u prostoriji pitala je Šarunasa želi li on još nešto da kaže. Tada je počelo. - Da! Znači, posle meča u kome je jedan igrač postigao 50 poena nemate pitanja za mene? To je tužno. Veoma tužno, za